1.Основание равнобедренного треугольника равно 15см, а боковая сторона 26см. Найдит?? периметр треугольника. 2. В равнобедренном треугольнике сумма всех углов равна 180°. Найдите углы равнобедренного треугольника, если угол пр...
Геометрия
1.Основание равнобедренного треугольника равно 15см, а боковая сторона 26см. Найдит?? периметр треугольника. 2. В равнобедренном треугольнике сумма всех углов равна 180°. Найдите углы равнобедренного треугольника, если угол при основании равен 45°.
Ответ(ы):
Гость:
1. 15+26+26=67 2. 45+ 45+ 90=180
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