1.Основание равнобедренного треугольника равно 15см, а боковая сторона 26см. Найдит?? периметр треугольника. 2. В равнобедренном треугольнике сумма всех углов равна 180°. Найдите углы равнобедренного треугольника, если угол пр...

Геометрия

1.Основание равнобедренного треугольника равно 15см, а боковая сторона 26см. Найдит?? периметр треугольника. 2. В равнобедренном треугольнике сумма всех углов равна 180°. Найдите углы равнобедренного треугольника, если угол при основании равен 45°.

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