Построй прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см найди его площадь двумя способами
Математика
Построй прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см найди его площадь двумя способами
Ответ(ы):
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1) (5*2)+(3*2)=16 или 2)(5+3)*2=16
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