Аюдын туган куни ертеги жазу 4кл
Қазақ тiлi
Аюдын туган куни ертеги жазу 4кл
Ответ(ы):
Гость:
Ертеде бир аю болыпты. бир куни аюдын Туған куни болыпты. Аю барлык анды уйине конакка шакырыпты. Аю барлығы бал әкеледі шыгар деген умиьпен жүреді. бирак ешкайсысы акелмейді. қоян кешігіп келеді. Кояннын қолында құмырасы бар екен. Аю оны корип куанып кетеди.Бирак құмыраның ишинде еш нәрсе болмайды.Будан туйетин ой ешқашан ешгнарсени болжауға болмайды Барлыгын бир кудай көрсетеді
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