Выразите приближённо:а)258дм в метрах;б)257см в метрах;в)8 250ц в тоннах;г)8250кг в тоннах;??)15260см кв. В кв.метрах;е)15260дм кв. В кв. Метрах

Математика

Выразите приближённо:а)258дм в метрах;б)257см в метрах;в)8 250ц в тоннах;г)8250кг в тоннах;??)15260см кв. В кв.метрах;е)15260дм кв. В кв. Метрах

Автор: Гость