Выразите приближённо:а)258дм в метрах;б)257см в метрах;в)8 250ц в тоннах;г)8250кг в тоннах;??)15260см кв. В кв.метрах;е)15260дм кв. В кв. Метрах

Математика
Выразите приближённо:а)258дм в метрах;б)257см в метрах;в)8 250ц в тоннах;г)8250кг в тоннах;??)15260см кв. В кв.метрах;е)15260дм кв. В кв. Метрах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Аюдын туган куни ертеги жазу 4кл
Ответить
Химия
Составьте формулы? 1) нитрат калия 2) фосфат аммония 3) гидрофосфат калия 4) гидр??ксид аммония 5) аммиак
Ответить
Геометрия
1.Основание равнобедренного треугольника равно 15см, а боковая сторона 26см. Найдит?? периметр треугольника. 2. В равнобедренном треугольнике сум...
Ответить
Биология
Какие вегетативные органы различают у цветкового растения?
Ответить
Физика
Какова единица электрического заряда?определите единицу электрического заряда через единицу силы тока
Ответить