Составить предложения с фразеологизмами: 1. смотреть сквозь пальцы 2. заткнуть з?? пояс 3. водой не разольешь 4. хромает по матиматике 5. кипит от негодования
Русский язык
Составить предложения с фразеологизмами: 1. смотреть сквозь пальцы 2. заткнуть з?? пояс 3. водой не разольешь 4. хромает по матиматике 5. кипит от негодования
Ответ(ы):
Гость:
Моя знакомая смотрела сквозь пальцы на мои частые опаздывания. Лена искусная рукодельница, она своим мастерством кого хочет за пояс заткнёт. Пёсик Барбосик и котик Васька такими стали друзьями, что их не разлить водой.Судя по оценкам Петя хромает по математике. Провинившийся мальчик увидел, как его папа кипит от негодования.
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