Составить предложения с фразеологизмами: 1. смотреть сквозь пальцы 2. заткнуть з?? пояс 3. водой не разольешь 4. хромает по матиматике 5. кипит от негодования

Русский язык
Составить предложения с фразеологизмами: 1. смотреть сквозь пальцы 2. заткнуть з?? пояс 3. водой не разольешь 4. хромает по матиматике 5. кипит от негодования
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Моя знакомая смотрела сквозь пальцы на мои частые опаздывания.  Лена искусная рукодельница, она своим мастерством кого хочет за пояс заткнёт. Пёсик Барбосик и котик Васька такими стали друзьями, что их не разлить водой.Судя по оценкам Петя хромает по математике. Провинившийся мальчик увидел, как его папа кипит от негодования.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Построй прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см найди его площадь двумя способами
Ответить
Математика
Выразите приближённо:а)258дм в метрах;б)257см в метрах;в)8 250ц в тоннах;г)8250кг в тоннах;??)15260см кв. В кв.метрах;е)15260дм кв. В кв. Метрах
Ответить
Қазақ тiлi
Аюдын туган куни ертеги жазу 4кл
Ответить
Химия
Составьте формулы? 1) нитрат калия 2) фосфат аммония 3) гидрофосфат калия 4) гидр??ксид аммония 5) аммиак
Ответить
Геометрия
1.Основание равнобедренного треугольника равно 15см, а боковая сторона 26см. Найдит?? периметр треугольника. 2. В равнобедренном треугольнике сум...
Ответить