Скорость одного лыжника 15 км/ч другого 200 м/мин.подчеркни скорость лыжника ,которы?? бежит быстрее .на сколько больше километров он пробегает за1 ч?

Математика

Скорость одного лыжника 15 км/ч другого 200 м/мин.подчеркни скорость лыжника ,которы?? бежит быстрее .на сколько больше километров он пробегает за1 ч?

Автор: Гость