Скорость одного лыжника 15 км/ч другого 200 м/мин.подчеркни скорость лыжника ,которы?? бежит быстрее .на сколько больше километров он пробегает за1 ч?
Математика
Скорость одного лыжника 15 км/ч другого 200 м/мин.подчеркни скорость лыжника ,которы?? бежит быстрее .на сколько больше километров он пробегает за1 ч?
Ответ(ы):
Гость:
200м/мин = 200 * 60 / 1000 км/ч = 12 км/ч Первый бежит быстрее на 3 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из двух городов.длина пути между которыми 500км,одновременно выехали два поезда.Ск??рость первого 48км/ч,скорость второго -52км/ч.Через сколько час...
Русский язык
Из предложений 12-17 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: " в полных страдательных причастиях прошедшего времени ...
Русский язык