Из двух городов.длина пути между которыми 500км,одновременно выехали два поезда.Ск??рость первого 48км/ч,скорость второго -52км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Математика

Из двух городов.длина пути между которыми 500км,одновременно выехали два поезда.Ск??рость первого 48км/ч,скорость второго -52км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость