Из двух городов.длина пути между которыми 500км,одновременно выехали два поезда.Ск??рость первого 48км/ч,скорость второго -52км/ч.Через сколько часов они встретятся?

Математика
Из двух городов.длина пути между которыми 500км,одновременно выехали два поезда.Ск??рость первого 48км/ч,скорость второго -52км/ч.Через сколько часов они встретятся?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)48+52=100(км/ч)-2 поезда 2)500:100=5(ч.)-время встречи
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