Помогите пожалуйста)) Решите неравенство: 12,4•x gt;10,4 Варианты ответов: хgt;1 хlt;1,2 хgt;0,84 х=0,62
Математика
Помогите пожалуйста)) Решите неравенство: 12,4•x gt;10,4 Варианты ответов: хgt;1 хlt;1,2 хgt;0,84 х=0,62
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