Графиком уравнения (x-2)^2+(y-1)^2=0 является: Окружность Одна прямая Две прямые Точ??а
Алгебра
Графиком уравнения (x-2)^2+(y-1)^2=0 является: Окружность Одна прямая Две прямые Точ??а
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