Людиии добрые помогите упр 118 срочно очень прошу

Гость: Гость:

Овощи : помидор, картофель, чеснок, баклажан ,морковь птицы: ворона , фламинго , павлин, пингвин, цапля насекомые : муха, комар, бабочка , муравей ,пчела деревья: кедр, лиственница,ель ,дуб а что такое Синара я не знаю