Людиии добрые помогите упр 118 срочно очень прошу

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Людиии добрые помогите упр 118 срочно очень прошу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Овощи : помидор, картофель, чеснок, баклажан ,морковь птицы: ворона , фламинго , павлин, пингвин, цапля насекомые : муха, комар, бабочка , муравей ,пчела деревья: кедр, лиственница,ель ,дуб а что такое Синара я не знаю
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