Ответь на вопросы это немецкий язык!!! 1.Was kann man backen ? 2.Was kann man schneiden? 5.Was kann man schälen? 6.Was kann man bestreichen?

Немецкий язык
Ответь на вопросы это немецкий язык!!! 1.Was kann man backen ? 2.Was kann man schneiden? 5.Was kann man schälen? 6.Was kann man bestreichen?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да это немецкий Перевод: 1.Что можно испечь ? 2.Что можно порезать? 5.Что можно почистить? 6.Что можно посыпать?
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