Названия лиственных деревьев кустарников и кустарничков
Окружающий мир
Названия лиственных деревьев кустарников и кустарничков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листенные- дуб, береза, осина и тд. Тоесть у которых имеются листья Кустарники- малина, черника, брусника и тд. Кустарнички- вереск, клюква и тд.
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