Названия лиственных деревьев кустарников и кустарничков

Окружающий мир
Названия лиственных деревьев кустарников и кустарничков
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листенные- дуб, береза, осина и тд. Тоесть у которых имеются листья Кустарники- малина, черника, брусника и тд. Кустарнички- вереск, клюква и тд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
С крыши дома высотой 45 м упал кирпич. какой скоростью он будет обладать перед удар??м о землю?
Ответить
Математика
2424сағ= тəул. неше тәулік бар
Ответить
Математика
На складе пончиковой компании имеется 10 кг 7%-го сахарного сиропа и 20 кг 10%-го сахар??ого сиропа. Кладовщики перепутали наклейки на бутылках с с...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста!!! Упростите выражение: 1) 6x(1/2x - 1/3y) - 12y(1/2x+1/3y) 2)10a(5a2 - 7b) - 6a(5b+7a2)- 3ab 7 класс.
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста составить предложения: 1. определение, подлежащее,сказуемое, обстоятельство. 2. обстоятельство подлежащее,сказуемое, обстоя...
Ответить