На складе пончиковой компании имеется 10 кг 7%-го сахарного сиропа и 20 кг 10%-го сахар??ого сиропа. Кладовщики перепутали наклейки на бутылках с сиропами для того чтобы не разбираться, где какой сироп, перелили все сиропы в од...
Математика
На складе пончиковой компании имеется 10 кг 7%-го сахарного сиропа и 20 кг 10%-го сахар??ого сиропа. Кладовщики перепутали наклейки на бутылках с сиропами для того чтобы не разбираться, где какой сироп, перелили все сиропы в одну бутылку. Какой концентрации сироп у них при этом получился?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7% сахара от 10 кг сиропа - это 0.7 кг 10% сахара от 20 кг сиропа - это 2 кг Общая масса сахара 2.7 кг, общая масса сиропа 30 кг. Имеем: 2.7/30×100%= 9% Ответ: 9%
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