На складе пончиковой компании имеется 10 кг 7%-го сахарного сиропа и 20 кг 10%-го сахар??ого сиропа. Кладовщики перепутали наклейки на бутылках с сиропами для того чтобы не разбираться, где какой сироп, перелили все сиропы в од...

Математика

На складе пончиковой компании имеется 10 кг 7%-го сахарного сиропа и 20 кг 10%-го сахар??ого сиропа. Кладовщики перепутали наклейки на бутылках с сиропами для того чтобы не разбираться, где какой сироп, перелили все сиропы в одну бутылку. Какой концентрации сироп у них при этом получился?

Автор: Гость