Равно ли нулю ускорение движения, при котором модуль скорости остаётся постоянны??, а траектория движения криволинейна? Ответ подтвердите построением.
Физика
Равно ли нулю ускорение движения, при котором модуль скорости остаётся постоянны??, а траектория движения криволинейна? Ответ подтвердите построением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если тело движется по прямой с постоянной скоростью то а=0, а вот по кривой здесь возникает центростремительное ускорение которое при любой скорости отличной от 0 не равно 0
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