РЕШИТЬ ШАРАДУ.Начало-голос птицы,Конец на дне пруда.А целое в кинотеатре найдёшь ты без труда.

Литература

РЕШИТЬ ШАРАДУ.Начало-голос птицы,Конец на дне пруда.А целое в кинотеатре найдёшь ты без труда.

Автор: Гость