РЕШИТЬ ШАРАДУ.Начало-голос птицы,Конец на дне пруда.А целое в кинотеатре найдёшь ты без труда.

Литература
РЕШИТЬ ШАРАДУ.Начало-голос птицы,Конец на дне пруда.А целое в кинотеатре найдёшь ты без труда.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кар + тина = картина.
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