Вычислите произведение 7,6•2,4; 5,4•3,2; 1,8•4,3
Математика
Вычислите произведение 7,6•2,4; 5,4•3,2; 1,8•4,3
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Вычисление столбиком
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