В чем заключается проблема определения философии? Чем порождена это проблема?
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В чем заключается проблема определения философии? Чем порождена это проблема?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ундаментальным методом философии является построение умозаключений, оценивающих те или иные аргументы, касающиеся подобных вопросов. Между тем, точных границ и единой методологии философии не существует. Споры идут и по поводу того, что считать философией, и само определение философии различно в многочисленных философских школах. Гегель определял философию как науку о мышлении, которая имеет своей целью постижение истины посредством развёртывания понятий на основе развитого «субъективного мышления» и метода, который «в состоянии обуздывать мысль, вести её к предмету и удерживать в нём» .В марксизме-ленинизме давалось несколько взаимосвязанных определений: философия есть «форма общественного сознания; учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека и мира; наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления» . Хайдеггер в первой лекции своего курса «Основные понятия метафизики» последовательно рассмотрев взаимоотношения философии с наукой, мировоззренческой проповедью, искусством и религией, предложил при сущностном определении философии отталкиваться не от них, а от высказывания немецкого поэта Новалиса: «Философия есть, собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома» . Тем самым признав фактически не только возможность, но в данном случае и необходимость использования «взгляда со стороны» (поэзии) для философии. Современные западные источники дают гораздо более осторожные определения, например: «философией является учение о наиболее фундаментальных и общих понятиях и принципах, относящихся к мышлению, действию и реальности» . Современные белорусские философы определяют философию как «особую форму познания мира, вырабатывающую систему знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бытия, о наиболее общих сущностных характеристиках человеческого отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех её основных проявлениях» . Наконец, есть современное «постмодернистское» или «практическое» понимание философии, согласно которому философия — это то, чем занимаются люди, называющие себя философами, некий вид деятельности и её результат.
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