Напишите небольшое сочинение на тему "МНЕ В МОЁМ ХАРАКТЕРЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ..." НАПИШИТЕ ПЛИИИИИИЗ НА ЭТО НА ЗАВТРА И ПО БЫСТРЕЕ ПЛИЗ!!??))): )));

Гость: Гость:

Мне в моем характеры хотелось бы избавиться от всех недостатков которые есть на свете . конечно говорят что это невозможно но я хочу попробовать быть идеальным , хотя в некоторых случаях это невозможно . я щетаю что человек способен на многое !