Напишите небольшое сочинение на тему "МНЕ В МОЁМ ХАРАКТЕРЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ..." НАПИШИТЕ ПЛИИИИИИЗ НА ЭТО НА ЗАВТРА И ПО БЫСТРЕЕ ПЛИЗ!!??))): )));
Обществознание
Напишите небольшое сочинение на тему "МНЕ В МОЁМ ХАРАКТЕРЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ..." НАПИШИТЕ ПЛИИИИИИЗ НА ЭТО НА ЗАВТРА И ПО БЫСТРЕЕ ПЛИЗ!!??))): )));
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне в моем характеры хотелось бы избавиться от всех недостатков которые есть на свете . конечно говорят что это невозможно но я хочу попробовать быть идеальным , хотя в некоторых случаях это невозможно . я щетаю что человек способен на многое !
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