Решить кубическое уравнение : 4х^3-9x^2+6x-1 =
Математика
Решить кубическое уравнение : 4х^3-9x^2+6x-1 =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х ³-9x ²+6x-1 х=1 корень уравнения.Тогда 4х ³-9х²+6х-1 l(x-1) - -------------- 4x ³-4x² 4x ²-5x+1 ---------- -5x ²+6x -5x²+5x ------------- x-1 x-1 ----- 0 4x³-9x²+6x-1=(x-1)(4x²-5x+1)=0 D=5²-4·4=25-16=9,√D=3, x₁=(9+3)/8=12/8=3/2=1.5 x₃=(9-3)/8=6/8=3/4=0.75 Ответ:0.75; 1; 1,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Равно ли нулю ускорение движения, при котором модуль скорости остаётся постоянны??, а траектория движения криволинейна? Ответ подтвердите построе...
Литература