Решить кубическое уравнение : 4х^3-9x^2+6x-1 =

Математика
Решить кубическое уравнение : 4х^3-9x^2+6x-1 =
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х ³-9x ²+6x-1  х=1 корень уравнения.Тогда 4х ³-9х²+6х-1   l(x-1) -                    -------------- 4x ³-4x²           4x ²-5x+1 ----------      -5x ²+6x       -5x²+5x      -------------               x-1                x-1              -----                0 4x³-9x²+6x-1=(x-1)(4x²-5x+1)=0 D=5²-4·4=25-16=9,√D=3, x₁=(9+3)/8=12/8=3/2=1.5 x₃=(9-3)/8=6/8=3/4=0.75 Ответ:0.75; 1;  1,5
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