Людиииии добрые помогите опредилить падеж выделенных слов.
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Людиииии добрые помогите опредилить падеж выделенных слов.
Ответ(ы) на вопрос:
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Мавзолей-Начальная форма: МАВЗОЛЕЙЧасть речи: Имя существительноеГрамматика: Именительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевлённоеБард-Начальная форма: БАРДЧасть речи: существительное Грамматика: единственное число, именительный падеж, мужской род, одушевленное
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