Люся выбрала двузначное число не делящееся на 10 поменяла его цифры местами и вычи??ли разность получившихся чисел Какое самое большое число можно получить 93 89 75 72 45

Математика

Люся выбрала двузначное число не делящееся на 10 поменяла его цифры местами и вычи??ли разность получившихся чисел Какое самое большое число можно получить 93 89 75 72 45

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