Люся выбрала двузначное число не делящееся на 10 поменяла его цифры местами и вычи??ли разность получившихся чисел Какое самое большое число можно получить 93 89 75 72 45

Математика
Люся выбрала двузначное число не делящееся на 10 поменяла его цифры местами и вычи??ли разность получившихся чисел Какое самое большое число можно получить 93 89 75 72 45
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Ответ будет:89, думаю объяснения не нужны
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