Лодка имеющая собственную скорость 6 километров час шла 3:00 по течению реки и 5 часов против течения реки Какое расстояние прошла лодка если скорость течения реки равна 2 километра в час?
Математика
Лодка имеющая собственную скорость 6 километров час шла 3:00 по течению реки и 5 часов против течения реки Какое расстояние прошла лодка если скорость течения реки равна 2 километра в час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 8 часов прдбппоролп
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