Лодка имеющая собственную скорость 6 километров час шла 3:00 по течению реки и 5 часов против течения реки Какое расстояние прошла лодка если скорость течения реки равна 2 километра в час?

Математика

Лодка имеющая собственную скорость 6 километров час шла 3:00 по течению реки и 5 часов против течения реки Какое расстояние прошла лодка если скорость течения реки равна 2 километра в час?

Автор: Гость