Лодка поплыла вслед за плотом когда плот был на расстоянии 12 километров от нее и ??ерез 4 часа она догнала плот скорость лодки 2 километров в час.Чему равна скорость лодки?

Математика

Лодка поплыла вслед за плотом когда плот был на расстоянии 12 километров от нее и ??ерез 4 часа она догнала плот скорость лодки 2 километров в час.Чему равна скорость лодки?

Автор: Гость