Лодка поплыла вслед за плотом когда плот был на расстоянии 12 километров от нее и ??ерез 4 часа она догнала плот скорость лодки 2 километров в час.Чему равна скорость лодки?
Математика
Лодка поплыла вслед за плотом когда плот был на расстоянии 12 километров от нее и ??ерез 4 часа она догнала плот скорость лодки 2 километров в час.Чему равна скорость лодки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2*4=8(км) 2) 8+12=20(км) 3) 20/4=5(км/ч)
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