В чем, на ваш взгляд, заключаются причины поражений Красной Армии летом 1941 г.? При подготовке ответа используйте знания по всемирной истории, дополнительную литературу.
История
В чем, на ваш взгляд, заключаются причины поражений Красной Армии летом 1941 г.? При подготовке ответа используйте знания по всемирной истории, дополнительную литературу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я считаю что причины поражения заелючаются в том , что у Красной Армии нехватало боеприпасов и продовольствия
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