В чем, на ваш взгляд, заключаются причины поражений Красной Армии летом 1941 г.? При подготовке ответа используйте знания по всемирной истории, дополнительную литературу.

История

В чем, на ваш взгляд, заключаются причины поражений Красной Армии летом 1941 г.? При подготовке ответа используйте знания по всемирной истории, дополнительную литературу.

Автор: Гость