Составить небольшой рассказ с использованием неопределённых местоимений

Русский язык
Составить небольшой рассказ с использованием неопределённых местоимений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вдруг Лула остановилась. На берегу лежал плоский камень. Рик направился к нему . -Стой ,не лезь туда! Не видишь что ли,-на камне сидит ОНО! -Не вижу!-Рик остановился удивленно вглядываясь. -Я его тоже не вижу,-призналась Лула,- но оно там сидит. Давай обойдем это чтобы его не тревожить. -Не нравится мне это.- Глюк спрятался за Лулу,-Очень не приятно таращиться на того кого не видно! Давайте его за это поколотим !-предложил Глюк. ОНО это явно не понравилось и оно скинуло Глюка в воду.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какое число больше 84 на 10
Ответить
Английский язык
Проэкт по английскому языку 5класс про дикое животное
Ответить
Литература
Кем была населена швамбрания
Ответить
Алгебра
Обчислите пожалуйста) 1) 2)
Ответить
Русский язык
Фонетический разбор слова мороз?
Ответить