Составить небольшой рассказ с использованием неопределённых местоимений

Гость: Гость:

Вдруг Лула остановилась. На берегу лежал плоский камень. Рик направился к нему . -Стой ,не лезь туда! Не видишь что ли,-на камне сидит ОНО! -Не вижу!-Рик остановился удивленно вглядываясь. -Я его тоже не вижу,-призналась Лула,- но оно там сидит. Давай обойдем это чтобы его не тревожить. -Не нравится мне это.- Глюк спрятался за Лулу,-Очень не приятно таращиться на того кого не видно! Давайте его за это поколотим !-предложил Глюк. ОНО это явно не понравилось и оно скинуло Глюка в воду.