Проэкт по английскому языку 5класс про дикое животное

Гость: Гость:

Тигр является самым большим из диких кошек. Тигр - один из самых больших земных хищников, вторых только белым и бурым медведям. Ассигнованный девяти подвидам тигра, которого начало XXI столетий, только шесть выжили. Общее количество тигров в момент заказа 4000-6500 животных, среди них самым многочисленным является Бенгальский тигр. Через XX столетий тигр включен в Красную Книгу. Охота для запрещенного во всем мире. Среда обитания тигров может быть вполне различна: тропические леса, болота мангрового дерева и чащи бамбука в тропиках, сухих саваннах, пустынях, обнажают скалистые холмы и тайгу на севере.