По дороге в одном направлении идут два пешехода. В 12 часов 54 минуты расстояние меж??у ними было 540 метров. Скорость пешехода, который идёт впереди, равна 25 метров в минуту, что составляет 5\8 скорости пешехода, который идёт...

Математика
По дороге в одном направлении идут два пешехода. В 12 часов 54 минуты расстояние меж??у ними было 540 метров. Скорость пешехода, который идёт впереди, равна 25 метров в минуту, что составляет 5\8 скорости пешехода, который идёт сзади. В котором часу второй пешеход догонит первого?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)25/(5/8)=40 м/мин скорость который догоняет2)40-25=15 м/мин сорость сближения3)540/15=36 мин пешеход догонит первого4)12 ч 54 мин+36 мин=13 час 30 мин пешеход догонит первого

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