По дороге в одном направлении идут два пешехода. В 12 часов 54 минуты расстояние меж??у ними было 540 метров. Скорость пешехода, который идёт впереди, равна 25 метров в минуту, что составляет 5\8 скорости пешехода, который идёт...

Математика

По дороге в одном направлении идут два пешехода. В 12 часов 54 минуты расстояние меж??у ними было 540 метров. Скорость пешехода, который идёт впереди, равна 25 метров в минуту, что составляет 5\8 скорости пешехода, который идёт сзади. В котором часу второй пешеход догонит первого?

Автор: Гость