Измени слова так чтобы они обозначали несколько предметов стена,коса,плечо,плита,трава,яйцо,смола,скала,гора,зима,трава

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Измени слова так чтобы они обозначали несколько предметов стена,коса,плечо,плита,трава,яйцо,смола,скала,гора,зима,трава

Автор: Гость