Измени слова так чтобы они обозначали несколько предметов стена,коса,плечо,плита,трава,яйцо,смола,скала,гора,зима,трава

Русский язык
Измени слова так чтобы они обозначали несколько предметов стена,коса,плечо,плита,трава,яйцо,смола,скала,гора,зима,трава
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное нужно поставить во множественном числе......
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