Найти предлог в предложении-Без языка и колокол нем.

Русский язык
Найти предлог в предложении-Без языка и колокол нем.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предлог в предложении НЕМ!
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