Докажите признак равенства треугольников по высоте и двум углам, на которые она д??лит угол треугольника

Геометрия
Докажите признак равенства треугольников по высоте и двум углам, на которые она д??лит угол треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признак равенства треугольников. Если сторона и прилежащие к ней углы одного треугольника равны соответственно стороне и прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.
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