Докажите признак равенства треугольников по высоте и двум углам, на которые она д??лит угол треугольника
Геометрия
Докажите признак равенства треугольников по высоте и двум углам, на которые она д??лит угол треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признак равенства треугольников. Если сторона и прилежащие к ней углы одного треугольника равны соответственно стороне и прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
Найдите длину окружности, описанной около правильного четырехугольника, и его ст??рону, если длина дуги, соответствующей стороне четырехугольника, ...