Найдите длину окружности, описанной около правильного четырехугольника, и его ст??рону, если длина дуги, соответствующей стороне четырехугольника, равна 27п см
Геометрия
Найдите длину окружности, описанной около правильного четырехугольника, и его ст??рону, если длина дуги, соответствующей стороне четырехугольника, равна 27п см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный четырехугольник - квадрат дуга 27π (1/4) окружности описанной около квадрата, => L=4*27π L=108π - длина окружности, описанной около квадрата L=2πR. 108π=2πR. 2R=108. d=108 d -диаметр окружности, диагональ квадрата прямоугольный треугольник: гипотенуза - диагональ квадрата d =108 катеты - сторона квадрата а, а найти. по теореме Пифагора: d²=a²+a², 2a²=d². 2a²=108². a=108/√2 a=54√2 - сторона квадрата
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