196. Какая железа внутренней секреции продуцирует гормон адреналин? 1) щитовидная ??елеза 3) гипофиз 2) надпочечники 4) поджелудочная железа 197. Какой из перечисленных признаков животных является ароморфозом? 1) теплокровн...

Биология

196. Какая железа внутренней секреции продуцирует гормон адреналин? 1) щитовидная ??елеза 3) гипофиз 2) надпочечники 4) поджелудочная железа 197. Какой из перечисленных признаков животных является ароморфозом? 1) теплокровность у птиц 3) отсутствие конечностей у змей 2) плавательный пузырь у рыб 4) внешнее оплодотворение у амфибий 198. Какие органы возникают в результате дивергенции? 1) гомологичные 3) атавистические 2) аналогичные 4) рудиментарные 199. В чём заключается космическая роль растений в биосфере? 1) круговорот веществ в природе 3) выделение СО2 в атмосферу 2) аккумуляция солнечной энергии 4) поглощение воды и минералов 200. Как называется образование нового вида организмов? 1) борьба за существование 3) макроэволюция 2) микроэволюция 4) естественный отбор 201. Как называется отрасль хозяйства, которая получает различные вещества на основе использования микроорганизмов, клеток и тканей других организмов? 1) бионика 3) биотехнология 2) микология 4) селекция 202. Выберите признак живого, сущность которого заключается в синтезе молекул белка 1) саморегуляция 3) половое размножение 2) обмен веществ 4) раздражимость 203. Какое вещество выполняет энергетическую функцию в клетке? 1) глюкоза 3) вода 2) инсулин 4) кислород 204. В каком клеточном процессе центриоли играют существенную роль? 1) энергетический этап 3) деление клетки 2) биосинтез белка 4) запас питательных веществ 205. Результатом какого процесса является образование зиготы? 1) оплодотворения 3) вегетативного размножения 2) кроссинговера 4) партеногенеза 206. Ионы, входящие в состав вещества костей, необходимые для осуществления мышечного сокращения, свёртывания крови 1) Са2+ 3) Mg2+ 2) К+ 4) Na+ 207. Какой способ питания свойственен животным? 1) фототрофный 3) миксотрофный 2) автотрофный 4) гетеротрофный 208. Чем характеризуются модификационные изменения, возникающие под влиянием факторов окружающей среды? 1) носят индивидуальный характер 3) изменяют генотип 2) носят групповой характер 4) передаются по наследству 209. Выберите особенность клеток, присущую простейшим животным 1) дифференцированы на ткани 3) представляют отдельные организмы 2) выполняют определённые функции 4) взаимодействуют с другими клетками 210. Какой генотип будет у потомков при скрещивании особей с генотипами Аа×АА? 1) АА и Аа 3) АА и аа 2) Аа и Аа 4) АА и АА 211. С каким явлением или процессом связана норма реакции? 1) мутационная изменчивость 3) кроссинговер 2) фенотипическая изменчивость 4) конъюгация 212. Какие организмы относятся к прокариотам? 1) вирусы и бактериофаги 3) водоросли и простейшие 2) бактерии и цианобактерии 4) грибы и лишайники 213. У каких животных впервые в ходе эволюции появился внутренний осевой скелет? 1) ланцетник 3) членистоногие 2) земноводные 4) рыбы 214. Какие клетки крови человека способны к амебоидному движению? 1) лейкоциты 3) тромбоциты 2) эритроциты 4) нейроны 215. В процессе обмена веществ в организме человека жиры расщепляются до 1) глюкозы и фруктозы 3) глицерина и жирных кислот 2) незаменимых аминокислот 4) пировиноградной кислоты и АТФ 216. К какой группе доказательств эволюции органического мира относятся аналогичные органы? 1) сравнительно-анатомические 3) палеонтологические 2) эмбриологические 4) биогеографические 217. Какие организмы являются продуцентами в биоценозе пресного водоёма? 1) бактерии гниения 3) растительноядные рыбы 2) водные насекомые 4) прибрежная растительность

Автор: Гость