Разбор по составу слово забарабанит.

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Разбор по составу слово забарабанит.
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Автор: Гость
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Гость:
Окончание -ит, основа -забарабан, корень-барабан , приставка-за
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