X-(16+29)=49 (91-25)-x=27 помогите решит уравнение
Математика
X-(16+29)=49 (91-25)-x=27 помогите решит уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-(16+29)=49 Х-45=49 49+45=94 Х=94 (91-25)-х=27 66-х=27 66-27=39 Проверяем 66-39=27 Х=39
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