Что называется юмором?
Литература
Что называется юмором?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юмор-способность вызывать смех,улыбку.Разрядка напряженной психологической атмосферы, разрежение конфликтной ситуации и создание эмоционального фона с помощью юмора.
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