Фонетический разбор слова якорь?
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Фонетический разбор слова якорь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якорь [якр'] я[й .а ] й -соглас звонк непарн мягкий я-гласн.ударн к[к]- согл, звон , парн , тверд , о[]-гласный безударный р[р'] - сонласный мягкий звон непарн _________ 5букв 5звукв
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