Обчислите пожалуйста) 1) 2)

Алгебра
Обчислите пожалуйста) 1) 2)
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Автор: Гость
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Гость:
Я не знаю такого . это пример?
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