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Какое число больше 84 на 10
Математика
Какое число больше 84 на 10
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Надо к 84 прибавить 10 получается 94
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