Отметь с чем не сравнивается в легендах ландыш

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Ландыш сравнивают со слезами и старая легенда гласит, что этот чудный цветок вырос из упавших на землю слёз. Тонкий аромат ландыша привлекает пчел и шмелей, которые способствуют опылению цветков, после чего развиваются вначале зеленые, а при созревании оранжево-красные ягоды. Им посвящена поэтическая легенда: когда-то, давным-давно, Ландыш полюбил красавицу Весну и, когда она ушла, оплакивал ее такими горючими слезами, что кровь выступила у него из сердца и окрасила слезы.Влюбленный ландыш так же безмолвно перенес свое горе, как нес и радость любви. В связи с этим языческим преданием, возможно, возникло христианское сказание о происхождении ландыша из горючих слез Пресвятой Богородицы у Креста Ее распятого Сына. Существует поверье, что в светлые лунные ночи, когда вся земля объята глубоким сном, Пресвятая Дева, окруженная венцом из серебристых ландышей, появляется иногда тем из счастливых смертных, которым готовит нечаянную радость. По древнерусской легенде, морская царевна Волхова полюбила юношу Садко, а он отдал свое сердце любимице полей и лесов Любаве. Опечаленная Волхова вышла на берег и заплакала. И там, где падали слезинки царевны, выросли ландыши - символ чистой и нежной любви. В других древних сказках ландыши - это проросшие бусинки с рассыпавшегося ожерелья Белоснежки. В следующих - счастливый серебристый смех русалки Мавки, жемчужинами раскатившийся по лесу, когда она впервые ощутила радость любви. Еще говорят, что в цветы ландыша превратились капельки пота, упавшие со знойного тела охотницы Дианы. Некоторые утверждают - ландыши не что иное, как Солнечные зайчики, которыми по ночам гномы пользуются как фонариками. Проходят весенние дни, ландыш отцветает, и на месте белоснежного цветочка появляется ярко-красная ягодка. По многим поверьям, это слезы ландыша, который грустит об уходе ветреной путешественницы Весны, приласкавшей и покинувшей своего маленького, но верного спутника.