Лодка проплыла от одной пристани до другой за 4ч обратный путь занял 3ч найдите собств v лодки и растояние между пристаними если vтеч 1км/ч

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пусть хкм/ч-скорость лодки, тогда скорость по течению будет х+1км/ч, а против течения х-1км/ч 4(х-1)км-путь, пройденный против течения3(х+1)км-путь, пройденный по течению По условию расстояние одно и тоже4(х-1)=3(х+1)4х-4-3х-3=0х=7км/ч-собственная скорость лодки4(7-1)=4*6=24км-расстояние между пристанями