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Решите уравнение 87,6:(23,3-8x)=12
Математика
Решите уравнение 87,6:(23,3-8x)=12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87,6=12*(23,3-8x) 87,6=279,6-96x 96x=192 x=2
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Решите пример: -82,6-34,24+6,59+0,826х100-659:100+17,12
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