Сказка в 5 класс на любую тему прошу

Гость: Гость:

Жили-были дед да бабы было у них 3 сына.Первый сын был помощником , второй любил валять дурака,а третий любил учёбу.Однажды старик говорит: пора вам женится дети мои.Первый сын отвечает: мне ещё рано,второй говорит: и без жены обойдусь.А третий сказал: а за кого.Батюшка ему говориь: на соседской красавице она и учёбу любит как ты. Третий сын сказал хорошо.Сыграли все свадьбу.Первый и третий сын разъехались по домам так как были уже взрослые.А третий сын с женой переехал в соседский дом.Однажды первый брат решил поесть,он был пощникам и помогал своей маме готовить а вжизне даже не пробовали пошёл за помощью к третьему брату.А второй брат затеял ремонт но один он тоже ничего не может так как был лентяеми пошёл тоже к третьему брату.Потом они обратились за помощью к своему брату и он им помог.А потом два брата ппиходят навестить к батюшке и мати.Они старику рассказали всё.А потом через жня 2 стали они жениться. И все жили долго и счастливо. Я тебе помог но за знаками препинаниями тмре это всё сам посмотрмш и продумаеш. удачи в учёбе