Примеры изобразительно выразительных слов в балладе "песнь о вещем Олеге"

Литература
Примеры изобразительно выразительных слов в балладе "песнь о вещем Олеге"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное,это слова которые употреблялись в то время.Например: бранное поле,сеча,отроки,тризна,секира.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Творог пирог сапог веник какое слово лишнее
Ответить
Математика
Решите пример: -82,6-34,24+6,59+0,826х100-659:100+17,12
Ответить
Английский язык
Какие предлоги нужно подставить?срочно,помогите пожалуйста! 1) The coast stretchers as far ...the eye could, see. 2) ...the same time Moscow is...
Ответить
Экономика
Какую сумму денег надо положить на диапазитный счёт, чтобы через 2года сумма была 400рублей?
Ответить
Русский язык
Упражнение 3помагите пожалуйста заранее спасибо
Ответить