Примеры изобразительно выразительных слов в балладе "песнь о вещем Олеге"
Литература
Примеры изобразительно выразительных слов в балладе "песнь о вещем Олеге"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное,это слова которые употреблялись в то время.Например: бранное поле,сеча,отроки,тризна,секира.
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