Номер 264, 266.Пожалуйста помогите
Алгебра
Номер 264, 266.Пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
264 1,4x^3y^7*4=5?6x^3y^7 c^4d^10p^2*4=4c^4d^10p^2 1 14a^5b^5c^9*4=5a^5b^5c^9 266 6bb^2=6b^3 -0,8u^4*4t^3*(-2t^7)=1,6u^4t^10 1,5c^3d^4*8c^2d^5=12c^5d^9 4,5a^2bc^7* 1 19a^8b^6c=5a^10b^7c^8
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