Лодка проплыла по течению 3ч и против течения 4 ч найдите длину всего пути пройденнго лодкой если скорость течения реки 3 км/ч а скорость лодки по течению - 8км/ч
Математика
Лодка проплыла по течению 3ч и против течения 4 ч найдите длину всего пути пройденнго лодкой если скорость течения реки 3 км/ч а скорость лодки по течению - 8км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*3=24 км путь по течению реки 8-3-3=2 км/ч скорость против течения реки 4*2=8 км путь против течения реки 24+8=32 км длина всего пути Ответ: 32 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Продожительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 сама и стала равной 8 ??асов. Какой была продолжительность дня 7 отября?
Русский язык
Алгебра
1)Упростите выражение и найдите его значение при а= -1.5 2(а-4)-(1-2а) 2) преобразуйте выражения, используя законы умножения а) 4а*(-3b) б)...
Математика