Лодка проплыла по течению 3ч и против течения 4 ч найдите длину всего пути пройденнго лодкой если скорость течения реки 3 км/ч а скорость лодки по течению - 8км/ч

Математика

Лодка проплыла по течению 3ч и против течения 4 ч найдите длину всего пути пройденнго лодкой если скорость течения реки 3 км/ч а скорость лодки по течению - 8км/ч

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