Продожительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 сама и стала равной 8 ??асов. Какой была продолжительность дня 7 отября?

Математика

Продожительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 сама и стала равной 8 ??асов. Какой была продолжительность дня 7 отября?

Автор: Гость