Продожительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 сама и стала равной 8 ??асов. Какой была продолжительность дня 7 отября?
Математика
Продожительность дня с 7 октября до 19 ноября уменьшилась на 3 сама и стала равной 8 ??асов. Какой была продолжительность дня 7 отября?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х продолжительность дня 7 октября,составим уравнение:х-3=8х=8+3х=11 часов продолжительность дня 7 октября
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