Решите ,пожалуйста , хоть 1 билет

Математика
Решите ,пожалуйста , хоть 1 билет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Билет 7 1.1) у ромба все стороны равны , 2) противоположные углы равны, 3) диагонали ромба являются биссектрисами углов из которых они исходят, 4) противоположные стороны параллельны 2. Или так: пусть E -- точка пересечения диагоналей. Треугольники AEB и CEB равны, по двум сторонам и углу: 1) по условию задачи, углы AEB=BEC=90 градусов, 2) сторона EB у них общая, и 3) AE=EC, потому что E делит AC пополам (иначе не прямоугольник) . Из равенства треугольников следует, что AB=BC. Раз прямоугольник, то AB=CD, и BC=AD. Значит, из только что доказанного AB=BC следует AB=BC=CD=DA. Стало быть, квадрат 3.с этим Вы сами разберетесь 4.6 см
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