Я вам задам 3 номера... 1. сколько будет? а) 120:5 г) 2100:50 ж) 700:50 к) 170:5 2. сколько будет? ??) 663*26 б) 302*648 в) 861*242 г) 125*123 3. сколько будет? а) (5486+3578)+1422 б) (357+768+589)+(332+221+643)

Математика

Я вам задам 3 номера... 1. сколько будет? а) 120:5 г) 2100:50 ж) 700:50 к) 170:5 2. сколько будет? ??) 663*26 б) 302*648 в) 861*242 г) 125*123 3. сколько будет? а) (5486+3578)+1422 б) (357+768+589)+(332+221+643)

Автор: Гость