Я вам задам 3 номера... 1. сколько будет? а) 120:5 г) 2100:50 ж) 700:50 к) 170:5 2. сколько будет? ??) 663*26 б) 302*648 в) 861*242 г) 125*123 3. сколько будет? а) (5486+3578)+1422 б) (357+768+589)+(332+221+643)
Математика
Я вам задам 3 номера... 1. сколько будет? а) 120:5 г) 2100:50 ж) 700:50 к) 170:5 2. сколько будет? ??) 663*26 б) 302*648 в) 861*242 г) 125*123 3. сколько будет? а) (5486+3578)+1422 б) (357+768+589)+(332+221+643)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 а)24 г)42 ж)14 к)34 2 а)17238 б)195696 в)208362 г)154365 3 а)10486 б)2910
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