Саша съел 5слив,его брат—7,а папа—12.сколько слив съели Саша с братом?на сколько сл??в больше съел папа,чем Саша?

Математика

Саша съел 5слив,его брат—7,а папа—12.сколько слив съели Саша с братом?на сколько сл??в больше съел папа,чем Саша?

Автор: Гость