Саша съел 5слив,его брат—7,а папа—12.сколько слив съели Саша с братом?на сколько сл??в больше съел папа,чем Саша?

Математика
Саша съел 5слив,его брат—7,а папа—12.сколько слив съели Саша с братом?на сколько сл??в больше съел папа,чем Саша?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+7=12 слив съели Саша с братом 12-5=7 (на 7 слив больше)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какую роль выполняют катушка индуктивности и конденсатор в колебательном контур??. Помогите СРОЧНО! !!
Ответить
География
Устройство для определения расстояния
Ответить
Математика
Мама купила 12 кг. яблок. 8кг груш фрукты разложила по 2 пакетам сколько кг в двух пакетах
Ответить
Русский язык
В каких словах пропущена безударная проверяемая гласная в корне 1.препинания 2.соотношение 3.акварель 4.говорил 5.выделить
Ответить
Биология
СРОЧНО!ПОЖАЛУЙСТА!Нейрогормоны гипоталамуса непосредственно регулируют функции: 1)гипофиза 2) надпочечников 3) щитовидной железы 4) поджелу...
Ответить