Саша съел 5слив,его брат—7,а папа—12.сколько слив съели Саша с братом?на сколько сл??в больше съел папа,чем Саша?
Математика
Саша съел 5слив,его брат—7,а папа—12.сколько слив съели Саша с братом?на сколько сл??в больше съел папа,чем Саша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+7=12 слив съели Саша с братом 12-5=7 (на 7 слив больше)
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