Мама купила 12 кг. яблок. 8кг груш фрукты разложила по 2 пакетам сколько кг в двух пакетах

Математика

Мама купила 12 кг. яблок. 8кг груш фрукты разложила по 2 пакетам сколько кг в двух пакетах

Автор: Гость