Мама купила 12 кг. яблок. 8кг груш фрукты разложила по 2 пакетам сколько кг в двух пакетах

Математика
Мама купила 12 кг. яблок. 8кг груш фрукты разложила по 2 пакетам сколько кг в двух пакетах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 кг + 8 кг = 20 кг в двух пакетах
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